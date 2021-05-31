Париж, , 16:11 — REGNUM Бюджетный дефицит Франции вырастет в этом году до 9,4% от ВВП. Как 31 мая сообщает BFMTV, об этом рассказал министр экономики Франции Бруно Ле Мэр.

Бруно Ле Мэр «Этот рекордный дефицит связан с тремя вещами: во-первых, мы перекладываем ряд расходов с 2020 на 2021 год <…> [во-вторых], мы продолжаем помогать ряду секторов и предприятий, хотя постепенно мы будем отказываться от этой помощи, и в-третьих, потому что есть часть плана стимулирования экономики, который еще выплачивается».

По словам министра государственных счетов Оливье Дуссопта, «дефицит, как ожидается, достигнет 220 миллиардов евро, что почти на 47 миллиардов больше, чем было предусмотрено в первоначальном финансовом плане».

Как сообщало ИА REGNUM, из-за резкого увеличения цен на электроэнергию во Франции выросла инфляция.

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