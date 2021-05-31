Париж, 31 мая 2021, 16:11 — REGNUM Бюджетный дефицит Франции вырастет в этом году до 9,4% от ВВП. Как 31 мая сообщает BFMTV, об этом рассказал министр экономики Франции Бруно Ле Мэр.
По словам министра государственных счетов Оливье Дуссопта, «дефицит, как ожидается, достигнет 220 миллиардов евро, что почти на 47 миллиардов больше, чем было предусмотрено в первоначальном финансовом плане».
Как сообщало ИА REGNUM, из-за резкого увеличения цен на электроэнергию во Франции выросла инфляция.
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