Варшава, , 16:08 — REGNUM Правящая в Польше партия «Право и справедливость» («ПиС») подписала соглашение о союзе и сотрудничестве с движением «Кукиз-15», представители которого занимают пять мест в Сейме страны. Об этом председатель «ПиС» Ярослав Качиньский рассказал журналистам Polskie Radio 24.

«Соглашение заключается в том, что обе политические силы будут поддерживать законодательные инициативы друг друга, а также разрабатывать законопроекты совместными усилиями. Детали программного соглашения будут представлены на брифинге, который состоится в ближайшее время», — сообщил Качиньский.

По его словам, движение «Кукиз-15» хочет опереться на поддержку правящей партии, чтобы инициировать введение института мировых судей в польскую судебную систему, а также новый закон о борьбе с коррупцией.