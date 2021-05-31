Санкт-Петербург, , 16:15 — REGNUM В Санкт-Петербурге в 2021 году планируют потратить около 40 млн рублей на реставрацию одного из самых узнаваемых символов города: объекта культурного наследия — памятника императору Петру I, известного как «Медный всадник». Об этом 31 мая сообщается на сайте государственных закупок.

Медный всадник Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, памятник основателю Петербурга Петру I был воздвигнут в 1782 году по заказу императрицы Екатерина II. Работы по созданию скульптуры были поручены Э.-М. Фальконе. Им была предложена идея монумента — всадника на коне, вставшем на дыбы на вершине скалы. Местом для его установки была выбрана Сенатская площадь.

Как сообщается в заключении к техзаданию госзакупки, за более чем два столетия со времени создания «Медного всадника» периодически велись реставрационные работы. В основном они заключались в расчистке памятника и пьедестала, заделке небольших трещин, воссоздании утраченных букв на пьедестале.

Значительные реставрационные работы по памятнику были выполнены в 1909 году. Тогда было вскрыто тело бронзового коня, в котором скопилась вода, проникшая туда по трещинам. Всего из скульптуры было выпущено до 150 вёдер воды. После чего реставраторы вычистили и убрали оставшуюся от отливки землю и грязь.

Следующая реставрация ожидала памятник спустя три года. Тогда для откачки воды в каблуках сапог всадника, в передних копытах и на внутренней стороне задних ног скульптуры коня под брюхом были просверлены отверстия из которых снова была спущена вода. Затем реставрационные работы проводились в 1922, 1935−1936, 1953, 1957, 1967 и в 1976 годах.

«В процессе визуального осмотра, выполненных обмерных работ, а также инженерных исследований можно определить, что памятник в целом находится в работоспособном состоянии, что во многом определено общим мониторингом и регулярным уходом за ним», — говорится в описании текущего состояния монумента.

Работы, которые не предусматривают демонтаж, оценены заказчиком в 39 986 886 рублей. Обновить «Медный всадник» планируют до конца 2021 года.

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