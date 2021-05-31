Пекин, , 16:08 — REGNUM Следующее крупное обновление для популярной ролевой игры Genshin Impact выйдет 9 июня 2021 года. Об этом 31 мая сообщает «Игромания».

Главное событие обновления называется «Лето! Остров? Приключение!» — в нём игрокам предстоит отправиться в отдалённую область моря и исследовать уединённый архипелаг. Помимо этого, геймеры получат доступ к новому персонажу по имени Каэдэхара Кадзуха.

Напомним, что Genshin Impact — это приключенческая ролевая игра, разработанная китайской студией miHoYo Limited. Её релиз состоялся в сентябре 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Продюсер Final Fantasy считает, что игровые консоли потеряют актуальность