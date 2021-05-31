Красногорск, , 16:10 — REGNUM Первый день сдачи Единого государственного экзамена в Подмосковье прошел в штатном режиме. Об этом 31 мая сообщается на сайте правительства Московской области.

Первый экзамен сдавали по литературе, географии и химии. На территории региона в сдаче этих предметов участвовали 10 тысяч человек.

«Испытания прошли штатно, без нарушений», — сообщила министр социального развития Ирина Каклюгина.

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