Москва, , 16:03 — REGNUM В понедельник, 31 мая Координационный совет при ОП РФ по общественному контролю за голосованием провел онлайн — мост с электоральными экспертами и общественными штабами по наблюдению за выборами. Участники встречи подвели промежуточные итоги своей работы, придя к выводу: лучшие практики наблюдения и мониторинга полностью готовы для применения на всех этапах избирательной кампании в Госдуму.

Руководитель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев рассказал, что работа общественных штабов по наблюдению за выборами успешно выстроена во всех регионах страны. Они координируют подготовку наблюдателей, проводят мониторинг муниципальных выборов и заключают соглашения о сотрудничестве с ведущими НКО.

По словам члена СПЧ, председателя Ассоциации НОМ Александра Брода, общественные штабы по наблюдению в ходе думской кампании под «увеличительным стеклом» должны будут держать под контролем вопрос о соблюдении закона на всех этапах избирательной кампании — от выдвижения и до подведения итогов.

Главный редактор Смоленского областного государственного унитарного предприятия «Центральная объединенная редакция», член Общественной палаты Смоленской области Марина Проскурнина рассказала об опыте взаимодействия общественного штаба по наблюдению за выборами со средствами массовой информации. «Сразу после своего создания наш штаб заключил соглашения с региональным отделением Союза журналистов России. Мы проводим встречи с руководителями печатных и электронных СМИ. Активно освещаем работу штаба на площадках социальных сетей», — сообщила эксперт.

В завершении встречи член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алёна Булгакова сообщила о коллективном решении поощрить благодарственными письмами Ассоциации лучших представителей экспертного сообщества за значимый вклад в экспертное сопровождение электоральных процессов в современной России.