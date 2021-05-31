Кострома, 31 мая, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Костромской районный суд принял решение об аресте водителя, спровоцировавшего дорожно-транспортное происшествие с гибелью двух человек. Об этом сообщает корреспондентИА REGNUM. 21-летний костромич проведёт под стражей ближайшие два месяца.

УМВД по Костромской области Место аварии

ДТП произошло 29 мая около 7 часов утра у деревниКуликово Костромского района. Водитель, управлявший автомобилем ВАЗ 2107, не справился с управлением и съехал в кювет.

В машине с молодым человеком ехали юноши 22, 20 и 18 лет и 15-летняя девушка. Двое пассажиров — костромичи 22 и 20 лет погибли. Остальные участники ДТП были отправлены в больницу с серьёзными травмами. Сам виновник аварии по информации полицейских «отделался синяками».

В результате расследования выяснилось, что автомобиль не принадлежал водителю. Юноша позаимствовал его у друга, с которым выпивал накануне аварии. Костромич не имел водительских прав и привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде в 2019 году.

В отношении молодого человека возбуждено два уголовных дела: за угон и нарушение правила дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух лиц. Максимальная санкция последней статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.