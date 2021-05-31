Токио, , 16:03 — REGNUM Продюсер франшизы Final Fantasy Наоки Ёсида считает, что после развёртывания 5G-сетей геймерам станут неинтересны игровые консоли. Об этом 31 мая сообщает издание VGC.

«Как только 5G станет мировым стандартом, обязательно наступит время, когда мы сможем передавать изображения на любое устройство», — отмечает Ёсида. По мнению продюсера, развитие интернета и облачных сервисов позволит геймерам наслаждаться любимыми играми без привязки к конкретной платформе.

Напомним, что Наоки Ёсида наиболее известен как продюсер многопользовательской ролевой игры Final Fantasy XIV. Сейчас он занимается разработкой Final Fantasy XVI.

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