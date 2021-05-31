Рига, , 16:01 — REGNUM Руководство Латвии напрямую подчиняется решениям из Вашингтона и не выражает интересов собственного народа. Об этом российский политолог Александр Носович заявил rubaltic.ru.

Так он прокомментировал последние события в Риге, где проходит чемпионат мира по хоккею. По словам Носовича, именно посольство США инициировало и возглавило спецоперацию с надругательством над государственным флагом Белоруссии, что привело к фактическому разрыву дипломатических отношений Минска и Риги.

«Этот факт демонстрирует не столько внешнее управление Латвией — в его существовании и раньше никто не сомневался, — сколько характер этого внешнего управления. Американцам нет никакого дела до интересов своих сателлитов, их исторических связей с соседями и развития экономики», — отметил политолог.

Все это посланники и агенты влияния США готовы разменять на самые дешевые политические провокации, добавил он.

Носович привел и другие факты, подтверждающие, по его мнению, внешнее управление Латвии со стороны США.

Так, главой спецслужб республики назначен гражданин США, который получил полный доступ к гостайнам, не отказываясь от присяги на верность другой стране. В 2000 — е годы президентом страны выбиралась (по факту — тоже назначалась) никому не известная иностранка, отказывавшаяся от канадского гражданства за сутки до рассмотрения в Сейме Латвии ее кандидатуры на пост главы государства.

Уже официально подтверждено, что Госдепартамент США заставлял правительство Латвии проводить невыгодную банковскую реформу. Ни для кого в самой республике не секрет, что состав нынешней правящей коалиции утверждался в американском посольстве.