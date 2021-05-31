Калуга, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 31 мая, на заседании правительства Калужской области, которое прошло под председательством губернатора Владислава Шапши, были одобрены изменения в региональный закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». По словам министра финансов региона Валентины Авдеевой, внесение изменений обусловлено прогнозируемым ростом поступлений налоговых доходов и дополнительными безвозмездными поступлениями из бюджетов других уровней.

Заседание правительства Калужской области 31.05.2021 Пресс-служба правительства Калужской области

В целом доходы областной казны на 2021 год увеличиваются на 6,5 млрд. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы — на 2,1 млрд. рублей, безвозмездные поступления — на 4,4 млрд. рублей. Общий объем расходов на текущий год увеличен на 7,3 млрд. рублей. В числе основных сфер увеличения — здравоохранение. Дополнительные поступления из федерального бюджета планируется направить на финансирование медицинских организаций в рамках территориальных программ и приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях. Также увеличится софинансирование работ по созданию и модернизации объектов спортивной инфраструктуры и их оснащению. Бюджетные ассигнования будут увеличены и по направлениям деятельности других министерств.

Завершая обсуждение, Владислав Шапша обратил особое внимание на то, что за счет собственных доходов будут дополнительно профинансированы важнейшие для области направления. «У нас после спада в региональной экономике в прошлом году впервые за четыре месяца зафиксирован значительный рост — на 17 процентов. Это мы видим в объективных показателях сбора налогов, в том числе, на прибыль и фонда оплаты труда», — сказал Владислав Шапша. Дополнительные средства, по словам губернатора, будут потрачены на решение проблем обманутых дольщиков и строительство новых водоочистных станций, на реализацию новых инвестиционных проектов, которые должны внести свой вклад в развитие калужской экономики.

После доработки проект закона «О внесении изменений в закон Калужской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» будет направлен в региональное Законодательное собрание.