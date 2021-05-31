Варшава, 31 мая 2021, 16:00 — REGNUM Главные редакторы средств массовой информации Польши написали коллективное обращение к руководству страны с призывом усилить защиту оппозиционных журналистов из Белоруссии. Об этом 31 мая сообщает Polskie Radio.
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«Многие оппозиционные журналисты из Белоруссии обращаются к польскому руководству за защитой. Они просят убежище или гуманитарные визы, но не всегда быстро их получают. Тем не менее работа в Белоруссии для них остается риском для собственной свободы. Поэтому мы призываем польские власти упростить и ускорить предоставление политического убежища и международной защиты всем белорусским журналистам, кто обращается к властям нашей страны с просьбой об этом», — говорится в обращении.
Обращение подписали главные редакторы следующих изданий: Radio Zet, Radio TOK FM, Rzeczpospolita, Wprost, Dziennik Gazeta Prawna, Fakt, Gazeta Wyborcza, Newsweek, Wirtualna Polska, Tygodnik Powszechny, TVN24, Faktów TVN, Onet. pl и RMF FM.