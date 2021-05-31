Берлин, , 16:00 — REGNUM Санкции против Белоруссии необходимо распространить на нефтяной сектор страны. С таким призывом в интервью изданию Bild 31 мая выступила кандидат на пост канцлера ФРГ от партии «Союз-90"/"Зелёные» Анналена Бэрбок.

Такие меры, по её мнению, должны быть приняты против белорусских властей в связи с непредвиденной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair и задержанием находившегося на его борту основателя телеграмм-канала Nexta Романа Протасевича.

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«Нефтяной бизнес является важнейшим источником (финансирования властей Белоруссии — прим. ИА REGNUM). Поэтому в первую очередь необходимо распространить санкции, которые сейчас направлены на отдельных людей, на нефтяные операции», — уверена политик.

Также Бербок указала на то, что режим президента Белоруссии Александра Лукашенко держится прежде всего за счёт поддержки Кремля, поэтому в этом контексте проект строительства газопровода «Северный поток — 2» является «центральным геополитическим вопросом».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки заявила, что власти США в сотрудничестве с Европейским союзом, а также другими партнёрами разрабатывают новые санкции против ключевых представителей власти Белоруссии и собираются вернуть ранее отменённые ограничения против девяти государственных предприятий этой страны.

В Белом доме поясняют, что санкции против Белоруссии вводятся за то, что в этой стране якобы продолжают нарушать права человека, слишком много коррупции, выборы президента 2020 года были сфальсифицированы, а также из-за событий 23 мая, связанных с самолетом авиакомпании Ryanair.