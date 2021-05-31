Бишкек, , 15:59 — REGNUM Минздрав Киргизии еще не определился, чью вакцину от коронавируса закупить на грант и кредит, которые предоставит Международная ассоциация развития. Об этом заявил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам.

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По словам высокопоставленного чиновника, выбор стоит между российским «Спутником V» и китайским препаратом «Sinapharm».

При этом глава минздрава отметил, что стоимость одной дозы российской вакцины составляет $10 (736 рублей), китайскую можно приобрести по $16 (1 177 рублей) за дозу.

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