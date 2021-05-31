Елабуга, Татария, , 15:59 — REGNUM Автомобиль Aurus на водородном носителе разработан специалистами автомобильного и автомоторного института «НАМИ». Это единственный в своём классе автомобиль, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров 31 мая на церемонии запуска серийного производства Aurus в Елабуге.

«Могу сказать, что Aurus на сегодняшний день ‑ и это не фраза речи — является единственным (в своем классе) в мире, кто имеет разработанный лабораторный образец на водородном носителе», — сказал Мантуров.

Серийный выпуск отечественных люксовых машин Aurus Senat запустили 31 мая на заводе Ford Sollers в Татарии. Ожидается, что предприятие будет выпускать до 5 тыс. автомобилей ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, в запуске серийного производства Aurus принял участие президент РФ Владимир Путин. Он заявил по видеосвязи, что сам «неоднократно бывал» за рулём такого авто.

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