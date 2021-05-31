Липецк, , 15:58 — REGNUM Бывший начальник УФСИН России по Липецкой области признан судом виновным по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили 31 мая в СУ СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что подсудимый при проведении служебной проверки по факту полученной им в нерабочее время травмы использовал распорядительные полномочия для подтверждения выгодной ему версии. Чтобы получить денежные выплаты, он выдал полученную им 9 марта 2013 года бытовую травму, полученную вне подразделений УФСИН, за служебную. На этом основании он оформил инвалидность, и осенью 2018 года после увольнения со службы обратился к работодателю и в суд за единовременной выплатой в размере двух миллионов рублей. Однако суд отказал ему в удовлетворении иска.

Суд признал его виновным в покушении на мошенничество и приговорил его к трём годам лишения свободы условно со штрафом в доход государства в сумме 300 тысяч рублей. Также приняты меры обеспечительного характера и наложен арест на принадлежащее фигуранту имущество.