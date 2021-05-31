Нью-Йорк, США, , 15:58 — REGNUM Геймеры обнаружили в игре Red Dead Online необычную ошибку, позволяющую им взлететь в воздух. Об этом сообщило издание Kotaku.

Как оказалось, если встать на одно из водяных колёс в игре, то персонаж игрока тут же взлетит высоко в воздух и спустя некоторое время разобьётся о землю. Разработчики пока никак прокомментировали сообщение об ошибке.

Напомним, что Red Dead Online — это многопользовательское ответвление игры Red Dead Redemption 2. В нём геймеры могут совместно участвовать в различных приключениях на Диком Западе.

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