Кишинёв, , 16:05 — REGNUM Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон обвинил президента Молдавии Майю Санду в «клевете» и заявил, что подаст на неё в суд в Румынии. Об этом банкир 31 мая сообщил интернет-изданию Unimedia.

«Когда в ходе президентской избирательной кампании Майю Санду обвинили в подготовке хищения второго миллиарда, я обратился в суд в Кишиневе с жалобой, но её отклонили четыре раза без объяснения причин», — сказал Платон.

Он решил подать в суд на Санду в Румынии, так как у той есть румынское гражданство. Платон собирается судиться из-за того, что глава государства публично заявляет о его якобы причастности к «криминальному миру».

28 мая Санду прокомментировала решение прокуроров снять с Вячеслава Платона обвинения в мошенничестве. Президент назвала такое решение «поспешным», а также заявила, что «группировка Платона представляет опасность для безопасности страны».

Напомним, в 2017 году в Молдавии суд признал Платона виновным в незаконном выводе из страны €1 млрд. В июне 2020 года бизнесмена освободили, после того, как в генпрокуратуре республики объявили дело сфальсифицированным.