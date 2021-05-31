Москва, , 15:56 — REGNUM Российский рубль 31 мая отступает в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США торгуется по 73,43 руб. и может двигаться через сопротивление 73,50 руб. к 73,70 руб. Евро стоит 89,50 руб. и может колебаться в диапазоне 89,30−90,50 руб.

У рубля сейчас две точки опоры — нефть и геополитика. С первой все хорошо, так как баррель нефти марки Brent растет в начале недели и поднимается к $69,43 (+1%) в ожидании заседания ОПЕК+ в начале лета.

Со вторым фактором не все так просто, так как ранее инвесторы радовались предстоящей встрече российского и американского президентов, рассчитывая, по всей видимости, на какое-то мифическое чудо.

Но чуда не будет — санкционный козырь останется в силе, потому что это очень удобно, а иных перемен в риторике никто и не ждал.

По всей видимости, сокращение оптимизма по теме геополитики сейчас и давит на рубль, заставляя его выравниваться», — считает эксперт.

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