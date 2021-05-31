Рига, , 15:56 — REGNUM Латвийскому государству не удастся получить сумму в 124 млн евро с бывших владельцев местного банка Parex banka, несмотря на вступившее в силу решение суда. Об этом сообщил гостелеканал LTV со ссылкой на Управление публичными активами страны (бывшее агентство приватизации).

В ноябре 2008 года в целях спасения одного из крупнейших коммерческих банков Прибалтики Parex в него было инвестировано со стороны государства свыше 100 млн евро, планировалось довести эту сумму до 200 млн евро. В ответ государство получало полный контроль над финансовым учреждением и 51% акций. Однако уже в декабре 2008 года было признано, что спасти банк невозможно. Органы финансового надзора вместе с правительством приняли решение ограничить операции банка.

Решение департамента гражданских дел верховного суда о взыскании 124 млн евро с владельцев банка действует несколько лет, однако взыскать такую сумму невозможно из-за минимального обеспечения требования исполнения судебного решения.

Сообщается, что требование может быть удовлетворено лишь имуществом бывших владельцев банка на общую сумму в 2 млн евро. Собственность, которую государство может получить, состоит из двух скромных частных домов в Юрмале, а также двух квартир в Риге.

Общий вклад латвийского государства в спасение Parex в разные периоды его деятельности с 1990-х годов составил 1,7 млрд евро. Примерно треть этого так и не удалось вернуть.