Москва, , 16:09 — REGNUM Участница группы Little Big Софья Таюрская дала интервью для YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Зрители раскритиковали гостью нового выпуска.

Пользователи видеохостинга посчитали Таюрскую «неинтересной». Многие комментаторы также заподозрили, что она говорит неправду об отношениях с Ильёй Прусикиным, лидером группы Little Big.

«Очень редко пишу комментарии, но просто максимально поверхностный гость — «я не думала», «я не знаю», односложные ответы «да», «нет», «не знаю». Жуть», — поделилась Анна Суслопарова.

«Такая скучная особа. Ничем не интересуется, никакого мнения ни по одному вопросу выразить не может. Неинтересно было», — высказала своё мнение Verushka D.

«Та ну, очень чувствуется лукавство в ответах про начало романа с Ильёй. Всё началось куда раньше, как мне кажется, а чтобы было всё правильно, сейчас просто подогнали под нужные даты», — считает пользователь Nastya Potockaya.

«Всё интервью заключается в том, что Таюрская пытается оправдаться. Но по факту, когда всё завертелось, и Ильич был женат, и Таюрская сама была в отношениях. Кого она пытается обмануть?» — спрашивает Салли Нур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в интервью журналистке Ксении Собчак Софья Таюрская подтвердила слухи о своём романе с Ильёй Прусикиным. Однако она заверила, что «не уводила» солиста Little Big из семьи.

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