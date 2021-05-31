Нур-Султан, , 15:55 — REGNUM Оба компонента вакцины против коронавируса в Казахстане поставили 1,056 млн человек. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По темпам вакцинации лидирует Алма-Ата, где обе прививки поставили 195 тыс. человек, в Алма-Атинской области — 128 тыс. человек, Карагандинской области — 104 тыс. Первый компонент вакцины получили 2,1 млн человек.

Напомним, в Казахстане используют три вакцины: российскую «Спутник V», казахстанскую QazVac и китайскую Hayat-Vax. В некоторых городах республики прививочные пункты организуют в торговых центрах.

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