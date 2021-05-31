31 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Архиепископ Джованни д’Аниелло: «Присутствие христиан на Ближнем Востоке должно быть желанным для всех и поддерживаться всеми, а не только странами региона, особенно имея в виду множество святых мест, дорогих для трех монотеистических религий, существование которых требует и призывает всех ко братству и миру».

Станислав Стремидловский, , 16:48 — REGNUM В конце прошлого года на пост апостольского нунция в России заступил архиепископ Джованни д’Аниелло, родом из древнего итальянского городка Аверса. 24 ноября во время церемонии приема верительных грамот послов президент России Владимир Путин отметил: «С Ватиканом поддерживается содержательный диалог, в основе которого приверженность традиционным общечеловеческим ценностям. В духе договоренностей, достигнутых на нашей встрече с папой Римским Франциском в июле прошлого года, расширяется сотрудничество в вопросах укрепления межнационального и межрелигиозного мира, согласия, противодействия терроризму и экстремизму, любым формам расовой нетерпимости». Сегодня нунций отвечает на вопросы ИА REGNUM.

Архиепископ Джованни д’Аниелло Апостольская нунциатура в России

ИА REGNUM: Ваше Высокопреосвященство, в начале марта состоялся визит папы Римского Франциска в Ирак, который многими назван историческим. В чем, на ваш взгляд, проявилась историчность посещения Святейшим отцом этой ближневосточной страны?

Архиепископ Джованни д’Аниелло: Полагаю, справедливо считать, что визит имел «историческое значение», не только потому, что папа Франциск впервые посетил Ирак, но и из-за значения, которое он имел, и свидетельства, которое было подано. Значение заключалось в движении навстречу к другому, а свидетельство — в плодотворной и подлинной воле и стремлении считать нас всех братьями, согласно духу Евангелия, о чем Святейший отец напомнил в своей последней энциклике Fratelli tutti («Все братья»). В своем видеообращении к иракскому народу незадолго до визита Святейший отец подтвердил: «Я прихожу, как кающийся паломник, чтобы молить Господа о прощении и примирении после многих лет войны и терроризма, испросить у Бога утешения сердец и исцеления ран» и принести «заботу Церкви».

Как бы вы оценили встречу папы Франциска и великого аятоллы Али аль-Систани? Что это значит в контексте глобального диалога Святого престола и ислама?

Эта встреча продолжает путь, начатый очень давно, одним из значимых этапов которого явился документ «О человеческом братстве: во имя мира во всем мире и сосуществования», подписанный в Абу-Даби 4 февраля 2019 года Святейшим отцом папой Франциском и великим имамом Аль-Азхар Ахмадом аль-Тайебом. Воля все более консолидировать отношения между Католической церковью и исламским миром проявляется в ряде общих инициатив, среди которых хотелось бы отметить перевод на русский язык энциклики Fratelli tutti («Все братья»), осуществленный Международным мусульманским форумом под эгидой муфтия шейха Равиля Гайнутдина, председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации. Я уверен, что этот путь продолжится, в убежденности, что религии могут и должны способствовать построению мира, в котором бы все более господствовали мир, справедливость и братство.

Ватикан и лично папа Франциск близко к сердцу воспринимают проблему сохранения присутствия христиан на Ближнем Востоке. Можно ли ее решить исключительно силами ближневосточных стран или требуется помощь иностранных государств?

Присутствие христиан на Ближнем Востоке имеет древнейшие корни, и, несмотря некоторые моменты из давнего прошлого, оно всегда было плодотворным и ценным, проявляя себя как связующее звено, облегчая диалог, оказывая помощь и так далее. Именно вследствие этого я верю, что оно должно быть желанным для всех и поддерживаться всеми, а не только странами региона, особенно имея в виду множество святых мест, дорогих для трех монотеистических религий, существование которых требует и призывает всех ко братству и миру.

До сих пор отношения между Святым престолом и России по религиозной линии затрагивали католическо-православный диалог. Можно ли сказать, что сейчас с Ватиканом начинают налаживать отношения и российские мусульмане?

Думаю, что мы можем выразить удовлетворение хорошими отношениями, существующими между Святым престолом и Русской православной церковью, которые значительно консолидировались после подписания в Гаване 12 февраля 2016 года папой Франциском и Его Святейшеством Кириллом, патриархом Московским и всея Руси, совместной декларации. Это отношения, которые продолжаются, посредством общих инициатив, предпринимаемых в разных сферах и демонстрирующих готовность обеих сторон продолжить таковое сотрудничество, в желании содействовать построению лучшего мира, уважая различия и ценя разнообразие. Я уверен, что подобное сотрудничество, помимо того, что мы уже видели, вызовет любопытство у других и будет стимулом к тому, чтобы вступить на такой же путь, и я искренне надеюсь, что это может помочь также в других реалиях общества осознать высокую ценность необходимости взяться за руки и идти вместе, если впоследствии мы желаем построить нечто лучшее. Отношения с нашими братьями мусульманами, как я уже говорил выше, идут в том же направлении, свидетельством чему здесь в Москве стал уже упомянутый перевод энциклики папы Франциска Fratelli tutti («Все братья»).

Какие вы видите первоочередные и какие перспективные направления отношений между Ватиканом, как государством, и Российской Федерацией?

Неоднократно и власти Российской Федерации, и Святого престола констатировали существующие между ними хорошие отношения и то, как по целому ряду вопросов — на рабочем уровне международных организаций и в сфере этической проблематики — стороны разделяют позиции друг друга, в то время как по иным вопросам продолжается работа. Приоритетами является то, что Святой престол ясно заявил в социальной доктрине, основанной на Евангелии, — это, в особенности, мир, доброе сосуществование между народами, уважение и гарантия прав человека, свобода вероисповедания и так далее. Я убежден, что контакты — как на уровне послов, так и делегаций — между Святым престолом и Российской Федерацией и впредь будут характеризоваться духом диалога и что многие сферы сотрудничества, существующие сегодня, позволят сделать еще более эффективной работу, проделанную до сих пор.