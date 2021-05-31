Москва, , 15:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин во вторник, 1 июня, в Международный день защиты детей, встретится с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что в режиме онлайн-беседы примут участие многодетные семьи из Калужской, Волгоградской, Омской и Амурской областей, Ингушетии, Пермского края, а также Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов.

Как сообщало ИА REGNUM, орден «Родительская слава учреждён указом президента России в 2008 году. Им награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей.

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