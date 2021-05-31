Варшава, , 15:53 — REGNUM В Лодзи (Польша) откроется музей, посвященный детям, которые были узниками нацистских концлагерей во время Второй мировой войны. Об этом 31 мая сообщил уполномоченный по правам детей в Польше Миколай Павляк в эфире Polskie Radio.

«Новый объект в Лодзи расскажет историю нацистского концлагеря для детей и молодежи в возрасте от 6 до 16 лет, существовавшего в этом городе во время Второй мировой войны. Мы не должны забывать историю, как хотели истребить польских детей», — заявил Павляк.

Сообщается, что новый музей будет открыт в течение 2021−2022 годов. По словам уполномоченного по правам детей, работа над объектом начинается «с нуля». В музее будут представлены фотографии детей-узников лагеря, а также архивные документы по данной теме.