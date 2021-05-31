Москва, , 15:56 — REGNUM России и НАТО необходимо поддерживать политический диалог, особенно на фоне разногласий, существующих между ними в настоящее время. Об этом 31 мая заявил глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва на совместной пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«НАТО и Россия должны поддерживать политический диалог. Этот диалог очень важен, поскольку сейчас существуют определенные точки трения между НАТО и РФ», — сказал он.

Также португальский министр иностранных дел заявил об общих интересах России и альянса в вопросах коллективной безопасности в Европе, «в частности в понимании того, что необходимо сделать для укрепления стабильности и безопасности в различных регионах Европы».

«Важно сообща реагировать на новые вызовы в области стабильности, безопасности и продвижения общих ценностей», — добавил Аугушту Сантуш Силва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ответ на действия стран НАТО во главе с США Минобороны в России будет сформировано около 20 новых соединений и воинских частей в Западном военном округе.