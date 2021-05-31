Уфа, , 15:55 — REGNUM Порядка 430 млрд рублей в течении 15 лет планируют направить промышленные предприятия на реализацию своих проектов в Башкирии. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что в республике значительно улучшился инвестиционный потенциал развития промышленности. Только с января по апрель текущего года инвестиционный комитет Башкирии рассмотрел 14 новых отраслевых проектов на общую сумму 34 млрд рублей, в случае реализации которых будет создано 700 новых рабочих мест.

Отмечается, что при этом в течение 15 лет промышленные предприятия намерены реализовать проекты на сумму 430 млрд рублей.

«В рамках развития преференциальных зон в Башкирии действуют 11 индустриальных парков и 18 технопарков, где создали более 4 тысяч рабочих мест. На этих площадках более 70 резидентов реализуют проекты на 44 млрд рублей», — приводит пресс-служба слова министра промышленности и инновационной политики региона Александра Шельдяева.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по результатам января-апреля текущего года индекс промышленного производства в Башкирии достиг 102,1%.