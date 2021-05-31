Рига, , 15:51 — REGNUM Стремительное снижение числа заболевших коронавирусом в Латвии объясняется сезонным характером заболевания, а уже потом мерами по вакцинации или ограничением деятельности местного населения. Такое мнение профессор Рижского университета им. Страдиня Гиртс Бригис высказал в интервью Латвийскому гостелевидению.

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Как сообщил delfi. lv, специалист убежден, что именно из-за сезонного характера заболевание на летний период «берет паузу», а с наступлением осени снова возможен рост заболеваемости. Он призвал власти не расслабляться, а готовиться к ухудшению ситуации по мере отступления теплых дней.

Бригис считает, что единственным выходом из «сезонных качелей» коронавируса может стать вакцинация населения. Он добавил, что ученые пока не могут ответить на вопрос о том, как часто придется вакцинироваться, но признал, что вакцинирование от коронавируса может стать ежегодным из-за появления новых штаммов СOVID-19.

Профессор надеется, что вскоре в Латвии кумулятивный показатель заболеваемости упадет ниже 200 случаев на 100 000 жителей.