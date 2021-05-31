Москва, , 16:26 — REGNUM Единый стандарт обслуживания пассажиров внедрят на всех видах транспорта в Москве. Об этом 31 мая сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов в своей личной колонке на Едином транспортном портале города.

«Мы начинаем внедрять единый стандарт обслуживания везде, в том числе на МЦД, пригородных поездах и в автобусах, курсирующих между Москвой и областью», — написал вице-мэр.

Чиновник уточнил, что этот процесс будет не быстрым. Однако в итоге эта работа приведет к тому, что передвижение пассажиров станет более комфортным, безопасным и быстрым.

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