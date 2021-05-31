Нью-Йорк, США, , 15:50 — REGNUM Многопользовательская соревновательная игра Knockout City стала условно-бесплатной для новых игроков. Об этом сообщило издание PC Gamer.

Теперь геймеры смогут играть в Knockout City бесплатно до достижения 25 уровня — после этого им придётся приобрести полную версию проекта. Также сообщается, что игра доступна в сервисе Xbox Game Pass и поддерживает кроссплей.

Knockout City — это многопользовательский экшен, своими правилами напоминающий игру в вышибалы. В нём геймеры пытаются выбить оппонентов мячом, используя различные гаджеты и суперприёмы.

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