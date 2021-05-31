31 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 18:54 — REGNUM Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что он намерен обсудить на предстоящей встрече с лидером России Владимиром Путиным вопросы соблюдения прав человека на территории Российской Федерации, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 31 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Американская свобода (сс) TayebMEZAHDIA

"И всё, что ли? Права человека у нас? Больше тем нет для разговора? Ну, тогда и нашему президенту эту же тему надо поднять. Особенно обратить внимание на застреленную девушку в Капитолии», — пишет Константин М.

Многие пользователи оказались разочарованы тем, какие вопросы тревожат американского президента. Люди убеждены, что существуют куда более важные проблемы, которые следовали бы урегулировать совместно с Россией.

«Да-да, господин Байден, это очень важный вопрос. Но почему же только о России речь? В отношении российских граждан права человека нарушают другие, но очень демократичные страны. В некоей стране под названием США много лет нарушаются права российских граждан Бута и Ярошенко. Давайте и об их правах поговорим», — обращается Елена Е.

Некоторые комментаторы отметили, что намерение Байдена обсудить права человека в чужой стране рождает справедливое желание напомнить американскому лидеру о проблемах с правами человека в его собственном государстве.

«Ну, без этой фразы накануне встречи президента США с лидером «не демократической страны» обойтись никак нельзя было. Это нормально, тем более что все нормальные люди прекрасно понимают, что плевать президент США хотел на права человека», — заметил Валерий Ф.

Президент США Джо Байден (сс) The White House

Часть людей отметили, что Соединённые Штаты уже не раз нарушали права человека и международное законодательство по отношению к гражданам Российской Федерации. Поэтому, уверены пользователи, поведение Байдена является ярким примером лицемерия, которым пропитана американская внешняя политика.

«Пусть этот старый клоун расскажет, к примеру, про права людей в Гуантанамо, про задержанных мигрантов на границе и про другие косяки Соединённых Штатов. Надо напомнить Байдену о том, какой страной он правит», — написал Дмитрий Ю.

Ряд граждан выступили с позиции, согласно которой Путину стоит отказаться от встречи с таким человеком, как Байден. Люди убеждены, что разговор не принесёт никаких позитивных результатов, потому что американская сторона уже пытается саботировать налаживание отношений Москвы и Вашингтона.

«А может, не надо нашему президенту встречаться с этим Байденом?! Пусть сперва аннулируют все санкции свои, а потом разговор начинают вести. И пускай, что встречу уже назначили. Такое ощущение, что им больше надо поговорить, чем России во главе с Путиным», — отметил Сергей Я.

Президент России Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто перечислил ряд крайне важных вопросов, которые было бы необходимо обсудить лидерам двух крупнейших держав.

«Нас интересует только три вопроса — СНВ, Договор по открытому небу и террористы на Ближнем Востоке. Всё остальное не имеет значения, сколько бы Байден ни вытаскивал пены на повестку, мы и без него всё порешаем. Ну и про пандемию можно ещё поговорить», — отметил Crutch M.

Напомним, 30 мая президент США Джозеф Байден заявил во время выступления по случаю Дня памяти, что намерен обсудить на предстоящей встрече с лидером России Владимиром Путиным вопросы соблюдения прав человека на территории Российской Федерации.