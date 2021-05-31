Москва, , 15:50 — REGNUM Самым лучшим городом-курортов России на море и в горах для отдыха летом 2021 года назван Сочи в Краснодарском крае. За него отдали голоса 21% граждан, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

Читайте: Названы лучшие курорты России для отдыха с детьми

На втором месте в рейтинге расположилась Ялта в Крыму (13% голосов), на третьем — Геленджик в Краснодарском крае (10%). В пятёрку лидеров вошли Анапа в Краснодарском крае (8%) и Кисловодск в Ставропольском крае (7,5%).

Также в топ-10 лучших городов-курортов России вошли Белокуриха в Алтайском крае (7% голосов), Евпатория в Крыму (6,5%), Теберда в Карачаево-Черкесии (5%), Ейск в Краснодарском крае, Светлогорск и Зеленоградск в Калининградской области (по 4,5%).

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим городом России для семейных путешествий назван Санкт-Петербург.

А также подробнее: Названы лучшие города России для путешествий семьёй