Джакарта, , 15:47 — REGNUM В объединенной поисково-спасательной группе в Индонезии заявили, что спасателям пока не удалось найти одного из пассажиров загоревшегося судна КМ Karya Indah, сообщает Antara.

Один из пассажиров, мужчина в возрасте 43 лет, так и не был найден. Спасатели продолжают поиски.

На борту загоревшегося судна находились 283 пассажира. Из них 282 пассажира были эвакуированы, один числится пропавшим без вести. На судне также находились 14 членов экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Российской Федерации в Индонезии предоставило информацию о корабле КМ Karya Indah, который загорелся у островов Сула в провинции Северное Малуку.

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