Сеул, , 15:49 — REGNUM Представители южнокорейской правящей Демократической партии «Тобуро» в очередной раз подвергли критике Японию за отказ убрать острова Токто с карты эстафеты олимпийского огня, опубликованной на официальном сайте Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает KBS.

По мнению представителя правящей партии, в Токио ошибочно полагают, что острова принадлежат Японии исторически и в соответствии с международным правом.

Кроме того, в правящей партии предполагают, что Международный олимпийский комитет (МОК) предвзято относится к данной проблеме.

Известно, что во время зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане МОК посоветовал Сеулу убрать острова Токто с флага объединённой команды двух Корей после протеста Японии.

В связи с этим, представители Демократической партии «Тобуро» осуждают МОК за двойные стандарты, которые могут подорвать репутацию международной организации.

Представители оппозиционной партии «Сила народа» также выразили сожаление по поводу действий Токио. Представитель партии сообщил, что притязания на острова Токто наносят ущерб олимпийскому духу и двусторонним отношениям.

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