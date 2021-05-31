Москва, 31 мая, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Главный военно-морской парад в День ВМФ, 25 июля 2021 года, вновь состоится в Санкт-Петербурге. Также военно-морские парады в этот день пройдут в пунктах базирования сил флотов и флотилий — в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске и Владивостоке, а также в Средиземном море — в порту Тартус (Сирия). Об этом 31 мая сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный военно-морской парад в 2020 году в Кронштадте

«Всего в парадах будут участвовать до 200 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники, до 15 тысяч военнослужащих и гражданского персонала. Благодаря прямой видеотрансляции миллионы зрителей по всему миру смогут увидеть эти торжественные мероприятия», — заявил министр на коллегии Минобороны РФ.

В главном параде в Петербурге будет задействовано 39 кораблей и катеров, семь подводных лодок, 48 воздушных судов и более четырёх тысяч военнослужащих. Впервые к параду привлекаются корабли Пограничного управления ФСБ России, уточнил министр.

Шойгу добавил, что по окончании Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге все желающие смогут посмотреть на Дворцовой площади рок-оперу «Юнона и Авось», главные роли в которой исполнят артисты Академического ансамбля песни и пляски им. Александрова и известные артисты.