Новосибирск, , 15:45 — REGNUM В Новосибирске избрана мера пресечения в отношении полицейского, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Он заключён под стражу, сообщает региональное управление СКР.

Напомним, что ранее в отношении 38-летнего инспектора ДПС, который во время задержания ранил мужчину, было возбуждено дело.

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«Сегодня судом по ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району, совершившего преступление, предусмотренное «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время по делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного продолжается.

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