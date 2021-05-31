Москва, , 15:45 — REGNUM Европейский союз для России это не тот партнёр, на которого можно положиться. Доказательством ненадёжности европейских властей в отношениях с Москвой являются угрозы отключения РФ от международной платёжной системы SWIFT. Об этом по итогам переговоров с португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Евросоюз да и Запад в целом уже не раз доказывал на конкретных делах, что партнёр он ненадежный. Могут быть ситуации, когда на совершенно пустом месте будут приняты неправомерные решения», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что предложения со стороны Запада отключить Россию от платёжной системы SWIFT не новы и «звучат уже не один месяц».

«Я не знаю, какие конкретно решения будут приняты западными странами, владельцами SWIFT и какие рычаги, какие методы давления на них могут оказываться», — признался глава МИД РФ, высказав уверенность, что российское правительство и Центробанк смогут найти решения этой проблемы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что система всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России. Он подчеркнул, что пока об этом речи не идёт, но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуации, к этому обязательно надо. Биричевский подчеркнул, что Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время».