Вашингтон, , 15:44 — REGNUM Энтузиасты разработали модификацию для TES V: Skyrim, которая добавляет в игру голого Геральта из Ривии — главного героя серии книг и видеоигр «Ведьмак». Об этом 31 мая сообщает издание PC Gamer.

Для активации этого мода также понадобится модификация, которая позволяет сделать Геральта из Ривии своим компаньоном. Сообщается, что обе эти разработки доступны только для версии Skyrim: Special Edition.

Напомним, TES V: Skyrim — это популярная ролевая игра от студии Bethesda Game Studios. Она завоевала любовь многих геймеров, благодаря возможности создавать свои собственные модификации.

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