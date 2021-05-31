Рига, , 15:44 — REGNUM Сборная Латвии по хоккею с шайбой проиграла финской команде в овертайме со счетом 2:3, но все еще может сыграть на стадии плей-офф чемпионата мира. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Латвии.

В итоговой таблице действующие чемпионы мира финны закрепили свое первое место в группе В. Латвия сравнялась по очкам со сборной Канады, но опережает ее, занимая четвёртое место, за счет победы в личной встрече 2:0. Именно четвертое место дает возможность пройти в плей-офф и побороться за медали первенства.

В заключительном туре во вторник, 1 июня, сборная Латвии сыграет против сборной Германии. Победа над немцами гарантирует латвийцам выход из группы при условии, что канадцы в заключительном туре уступят финнам.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой проходит в Риге (Латвия).