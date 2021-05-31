Вашингтон, , 15:44 — REGNUM Несмотря на то, что до следующих выборов президента США еще почти четыре года, многие члены Республиканской партии уже ожидают решение бывшего главы Белого дома Дональда Трампа относительно повторного участия в гонке за президентское кресло. Тем не менее в рядах партии называются и другие возможные выдвиженцы на этот пост, пишет 31 мая The Hill.

В общей сложности, указывает издание, их девять человек, и возглавляет список губернатор штата Флорида Рон Десантис, который заработал себе хорошую репутацию в партии благодаря решительным действиям по борьбе с пандемией коронавируса и недопущения связанных с ней экономических проблем.

За Десантисом следует бывший вице-президент Майкл Пенс, губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, бывший посол США в ООН Никки Хейли, Майкл Помпео, который во время правления Трампа возглавлял Государственный департамент. В список также вошли сенаторы Джош Хоули, Том Коттон, Тим Скотт и Рик Скотт.