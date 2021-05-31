Женева, Швейцария, , 15:48 — REGNUM Против выявленного в Индии штамма коронавируса B.1.617 эффективны вакцины, средства диагностики и терапевтические препараты. Об этом официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич заявил 31 мая в Женеве, комментируя мнение сингапурского учёного об угрозе более серьёзной пандемии.

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Яшаревич пояснил, что в ВОЗ этот штамм классифицируют как «вариант, вызывающий обеспокоенность» из-за его повышенной заразности. Вместе с тем специалисты считают существующие средства диагностики и терапевтические препараты эффективными против него.

Он отметил, что для изучения индийской разновидности вируса нужно проводить больше секвенирований штамма. Разным странам следует обмениваться информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, сингапурский профессор Тэк Ик Ин заявил о «пугающей скорости» распространения индийского штамма SARS-CoV-2 и угрозе «более мощного взрыва пандемии».

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