Чебоксары, , 15:42 — REGNUM В Порецком районе Чувашии с привлечением федеральных средств планируют построить комплекс очистных сооружений с напорной канализацией. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является казённое учреждение «Республиканская служба единого заказчика» минстроя Чувашии. Победитель конкурса должен будет построить в селе Порецкое комплекс очистных сооружений биологической очистки сточных вод производительностью 750 кубометров в сутки и напорную канализацию (от канализационной насосной станции до биологических очистных сооружений).

Начальная стоимость контракта составляет 221 877 100 рублей. Более половины расходов составляют затраты на оборудование. Источником финансирования являются федеральный и республиканский бюджеты.

Заявки завершат принимать 7 июня. При заключении контракта строительство объекта должно быть завершено к 15 декабря 2021 года.