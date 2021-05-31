Санкт-Петербург, 31 мая, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал сайт «Экскурсии по крышам» запрещенным на территории Российской Федерации. Об этом 31 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом Зингера на Невском проспекте

Ранее прокуратура вышла с административным исковым заявлением о признании информации, распространяемой этим сайтом, запрещенной к распространению на территории России. На нем содержатся видеоматериалы, положительно характеризующие и формирующие позитивное отношение несовершеннолетних и молодежи к субкультуре «руфинг».

"Руферство», говорит суд, является экстремальным увлечением, которое связано с риском для жизни. Посещение указанного сайта свободно для всех без исключения граждан, — рассказали в ОПС. — Суд административное исковое заявление удовлетворил».

Отметим, в настоящий момент в городе на Неве разрешены к посещению лишь несколько крыш. Депутаты города несколько лет пытаются разработать законодательные акты, которые позволили бы легализовать экскурсии по видовым крышам города.