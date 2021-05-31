Рига, , 15:41 — REGNUM За воскресенье, 30 мая, в Латвии выявлен всего 101 новый случай коронавируса. Об этом сообщили в латвийском Центре профилактики и контроля заболеваний.

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За сутки проведены 3297 анализов на коронавирус, доля положительных результатов составила 3,1%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 266 случаев на 100 000 жителей.

Получены сообщения о шести умерших. Один скончавшийся был в возрасте от 40 до 49 лет, четверо в возрасте от 60 до 69 лет, а ещё один умерший был в возрасте от 80 до 89 лет.

С начала эпидемии в Латвии коронавирусом заразились более 133 000 человек — менее 8% всего населения. Скончалось более 2300 человек.