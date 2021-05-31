Ялта, Крым, , 15:40 — REGNUM Работы на всех строительных площадок Ялты приостанавливаются с 31 мая до 30 сентября, сообщила в Facebook мэр города-курорта Янина Павленко. Исключение составят объекты, которые возводятся в рамках федеральной целевой программы.

«С сегодняшнего дня и по 30 сентября останавливаются все строительные площадки Большой Ялты вне зависимости от их размеров и формы собственности! Исключение — объекты ФЦП, объекты, реализуемые за счет бюджетов, участники СЭЗ (с согласования администрации). Остальные обязаны остановиться!» — написала Павленко.

Постановление было подписано 29 апреля, на консервацию проектов у застройщиков был месяц, уточнила Павленко.

Отдельно мэр Ялты обратила внимание на ситуацию с застройкой Форосского парка, пообещав 1 июня проверить, прекращено ли там строительство и открыт ли парк для посетителей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Ялты забили тревогу в связи с застройкой Форосского парка-памятника в феврале 2020 года. Тогда глава Крыма Сергей Аксёнов неоднократно заявлял, что работы по строительству и реконструкции корпусов детского лагеря ведутся законно и остановлены не будут.

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