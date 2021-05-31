Ханты-Мансийск, , 15:40 — REGNUM В Югре в праймериз «Единой России» приняли участие 30 мая 125 тысяч жителей региона. Это около 11% от общего числа избирателей, сообщил на пресс-конференции секретарь отделения партии в ХМАО Борис Хохряков.

Голосование проводилось в двух форматах — электронном и в помещениях счётных участков. В рамках процедуры предварительного голосования в Югре были определены кандидатуры для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» двух депутатов Государственной думы РФ, 38 депутатов думы ХМАО, 10 депутатов Тюменской областной думы, 310 кандидатур депутатов районных и городских дум и глав пяти поселений.

Всего в качестве кандидатов зарегистрировалось 1163 жителя ХМАО. Из них 63 претендовали на выдвижение в качестве кандидатов в депутаты Госдумы. Лидерами на участие в выборах в Госдуму по 222-му одномандатному избирательному округу стал действующий депутат Павел Завальный, по 223-му округу — заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов.

По списку лидерами стали Вадим Шувалов, Павел Завальный, Василий Филипенко и Ольга Ануфриева.