Москва, , 15:38 — REGNUM Каждая вторая компания в России (50%) отказывает в трудоустройстве, если в резюме претендента на должность есть грамматические ошибки. В 2011 году неграмотным кандидатам отказывали 68% нанимателей, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Жёсткая позиция в отношении неграмотных кандидатов особенно характерна для банковской сферы: 24% рекрутёров считают ошибки в резюме весомой причиной для отказа. Категорично оценивают соискателей, не знакомых с правилами русского языка, в сфере IT-технологий (22%).

Также ошибки в резюме могут усложнить трудоустройство бухгалтеров, инженеров, менеджеров, PR-специалистов и юристов. При этом 39% представителей работодателей полагают, что неграмотность не может быть причиной для отказа в трудоустройстве.

Опрос проведен 14—20 мая 2021 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 253 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, основная причина отказа в работе — несоответствие требованиям работодателя (69%).

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