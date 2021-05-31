Рига, , 15:36 — REGNUM Вратарь сборной России по хоккею Сергей Бобровский вышел с карантина на чемпионате мира — 2021, который проходит в Риге (Латвия). Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

«Вратарь Сергей Бобровский вышел с карантина», — говорится в сообщении.

Он готов принять участие в следующей тренировке национальной команды.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая Бобровский прибыл в расположение сборной на ЧМ-2021. Он должен был пройти трёхдневный карантин, а теперь должен в течение трёх дней сдавать тесты на коронавирус. Он сможет принять участие в четвертьфинальном матче, который пройдёт 3 июня.

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