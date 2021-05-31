Москва, , 15:47 — REGNUM Россия будет и дальше оказывать поддержку Белоруссии на фоне заявлений США о подготовке Вашингтоном введения санкций в отношении Минска. Об этом 31 мая заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Конечно, разумеется (будем оказывать поддержку). Мы находимся в составе Союзного государства», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом замглавы российского МИД не стал конкретизировать такого рода меры поддержки Белоруссии.

«Поддержку и решения, которые мы вырабатываем, не стоит раскрывать перед лицом врагов. Это ослабляет собственную позицию», — отметил Рябков.

Также он добавил, что страны Запада заявлениями о возможном введении санкций в отношении Белоруссии демонстрируют степень своей деградации в вопросах международного права.

«Это нарушение фундаментальных принципов международного права: уважения суверенного равенства государств, принципа невмешательства во внутренние дела. Ясно, что все эти принципы международного права для американцев и для Евросоюза, который очень обидчив, когда что-то делается в ответ, побоку. Вот отражение того, в какой степени западные коллеги деградировали в своем отношении к международным отношениям», — уточнил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не намерена менять свою позицию по выходу из Договора по открытому небу (ДОН) в угоду интересам США.