Москва, , 15:35 — REGNUM Законопроект о праве Минюста получать банковские данные некоммерческих организаций (НКО) правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

Правительство РФ намерено усовершенствовать госнадзор за деятельностью НКО и включить Минюст в перечень государственных органов, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной.

Кроме того, законопроект предусматривает положения, определяющие перечень должностных лиц Минюста России и его территориальных органов, уполномоченных направлять запросы в кредитные организации о предоставлении информации об операциях и счетах некоммерческих организаций.

Сейчас для проверки соответствия расходования денежных средств некоммерческими организациями Минюсту и его территориальным органам необходима информация об их финансово-хозяйственной деятельности. Эта информация при проведении проверок запрашивается непосредственно у проверяемых организаций. При этом некоммерческой организацией запрашиваемые документы могут быть представлены не полностью или вовсе не представлены, указали авторы.