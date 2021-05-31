Ереван, , 15:39 — REGNUM 26 партий и блоков зарегистрированы в Армении для участия в парламентских выборах. Об этом объявил 31 мая председатель Центризбиркома страны Тигран Мукучян.

«Таким образом, во внеочередных парламентских выборах примут участие 26 партий и блоков», — сказал Мукучян в ходе внеочередного заседания ЦИК, которое транслировали армянские телеканалы.

Внеочередные выборы в парламент Армении намечены на 20 июня. Как сообщало ИА REGNUM, российские наблюдатели будут присутствовать на голосовании.

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